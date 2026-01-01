Таможенники не дали переправить в РФ партию спрятанных в арбузы наркотиков

Азербайджанские таможенники предотвратили попытку масштабной контрабанды наркотиков, которые планировалось переправить транзитом из Ирана в Россию, заявили в пресс-службе Астаринского таможенного управления. Поводом для углубленного досмотра одного из грузовиков стала реакция служебной собаки на партию ящиков с арбузами.

При тщательной проверке сотрудники таможни обнаружили в 12 плодах полости, доверху заполненные гашишем. Общий вес изъятого наркотического вещества составил почти 29 килограммов. В настоящее время по данному факту ведется расследование.

В результате досмотра внутри 12 арбузов было обнаружено наркотическое средство — гашиш, общим чистым весом 28 килограммов 845 граммов, — уточнили в пресс-службе.

Причем это не первая крупная операция азербайджанских таможенников за последнее время. Так, в начале октября 2025 года береговая охрана пресекла попытку провезти через Каспийское море 510 килограммов запрещенных веществ.

Ранее иркутские таможенники нашли почти три килограмма замороженных червей в багаже пассажира из Вьетнама. Вместе с тем у иностранца изъяли 4,5 кг стеблей и листьев различных растений и цветок банана длиной 30 см. Все товары были без заводской упаковки и каких-либо документов.

