29 декабря 2025 в 13:22

На российской таможне задержали пассажира из Вьетнама с «червивым» багажом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Иркутские таможенники нашли почти три килограмма замороженных червей в багаже пассажира из Вьетнама, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ФТС России. Вместе с тем у иностранца изъяли 4,5 кг стеблей и листьев различных растений и цветок банана длиной 30 см.

Иркутские таможенники обнаружили три килограмма замороженных червей в багаже иностранца, прибывшего из Вьетнама, <…> а также еще 4,5 килограмма стеблей и листьев различных растений, и цветок банана длиной 30 сантиметров. Все товары были без заводской упаковки и каких-либо документов, — говорится в сообщении.

Таможенники обратили внимание на пассажира с двумя большими коробками, когда тот шел по «зеленому коридору». Сам он пояснил, что вез продукцию для употребления в пищу, а также признался, что не знал о правилах провоза через границу.

Административное дело возбудили по статье 16.3 КоАП (несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию России). Мужчине назначили наказание в виде штрафа.

Ранее в Забайкальске таможенники обнаружили 11 клыков волка, три клыка медведя, а также чай из сухой крови оленя. Дериваты нашли в сумке иностранного гражданина, который следовал в Китай. Для их вывоза из страны необходимо заполнить декларацию и заранее оформить разрешение от Росприроднадзора. Никаких сопроводительных документов у мужчины не было. Иностранец заявил, что товары везлись в подарок другу.
