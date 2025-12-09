Баку выразил протест из-за подписанного между Ереваном и ЕС документа

Азербайджан выражает протест против документа, подписанного между Арменией и Европейским союзом, сообщает Report со ссылкой на министерство иностранных дел республики. В частности, речь идет об указании в качестве «пленных» лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных преступлениях. В Баку посчитали это неприемлемым.

Обозначение лиц армянского происхождения, обвиняемых и осужденных за преступления против человечности и военные преступления, в статусе «пленных», а также определение их освобождения в качестве отдельного приоритета является серьезным искажением реальности и неприемлемо, — заявили в ведомстве.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил мнение, что исключение территориальных претензий к Баку, закрепленных в Конституции Армении, позволит заключить прочный мир. По словам дипломата, такой шаг также обеспечит ратифицирование двустороннего соглашения.

До этого Байрамов заявил, что отношения между Баку и Ереваном переживают самый мирный и стабильный период за все время. Он отметил, что Азербайджан как инициатор мирной повестки ожидает от Армении политической воли и ответственности.