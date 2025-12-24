Путин лично поздравил Алиева с днем рождения

Президент России Владимир Путин лично поздравил главу Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения во время телефонного разговора, передает пресс-служба Кремля. Кроме того, в ходе беседы стороны обсудили всестороннее укрепление российско-азербайджанских союзнических отношений и договорились о дальнейших личных контактах.

К разговору, который носил теплый и дружеский характер, присоединилась первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева. Были высказаны самые добрые взаимные пожелания по случаю предстоящих новогодних праздников, — говорится в заявлении.

Ранее Путин указал на высокий уровень двустороннего взаимодействия с Азербайджаном. Он добавил, что отношения стран строятся на традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Российский лидер выразил уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и союзничества между Москвой и Баку.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил Алиева с днем рождения. Он также выразил надежду на укрепление двусторонних связей.