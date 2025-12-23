Медведев поздравил Алиева с Днем рождения

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем рождения, сообщает Vesti.az. Он также выразил надежду на укрепление двусторонних связей.

Уважаемый Ильхам Гейдарович, поздравляю Вас с Днем рождения! <…> Надеюсь на дальнейшее углубление двусторонних связей, в том числе по линии всероссийской политической партии «Единая Россия» и партии «Ени Азербайджан», в интересах народов наших стран, — подчеркнул Медведев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Азербайджана продолжают развиваться. Представитель Кремля подчеркнул, что Баку продолжает участвовать во всех форматах в рамках СНГ.

Также Песков отмечал, что российская сторона высоко оценивает итоги двусторонней встречи президента РФ Владимира Путина и Ильхама Алиева. Мероприятие состоялось 9 октября в Душанбе.

До этого первый зампредседателя Совфеда Андрей Яцкин заявил, что межпарламентский диалог России и Азербайджана обеспечивает законодательную основу двустороннего сотрудничества. По его словам, контакты законодателей двух стран носят регулярный характер