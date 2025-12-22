Песков: Россия ценит результаты встречи Путина и Алиева в Душанбе

Российская сторона высоко оценивает итоги двусторонней встречи президента РФ Владимира Путина и главы Азербайджана Ильхама Алиева, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 1». Мероприятие состоялось 9 октября в Душанбе.

Мы очень ценим результаты двусторонней встречи президентов, которая была в Душанбе совсем недавно, — подчеркнул Песков.

Ранее первый зампредседателя Совфеда Андрей Яцкин заявил, что межпарламентский диалог России и Азербайджана обеспечивает законодательную основу двустороннего сотрудничества. По его словам, контакты законодателей двух стран носят регулярный характер.

До этого в администрации азербайджанского лидера объяснили, что Алиев не сможет принять участие в неформальном саммите СНГ из-за плотного рабочего графика. Там напомнили, что Баку регулярно участвует в официальных саммитах СНГ и придает важное значение сотрудничеству в рамках Содружества. Так, 9–10 октября Алиев посетил заседание Совета глав государств СНГ, состоявшееся в Душанбе.