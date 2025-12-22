Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 21:22

Песков: Россия ценит результаты встречи Путина и Алиева в Душанбе

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Российская сторона высоко оценивает итоги двусторонней встречи президента РФ Владимира Путина и главы Азербайджана Ильхама Алиева, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 1». Мероприятие состоялось 9 октября в Душанбе.

Мы очень ценим результаты двусторонней встречи президентов, которая была в Душанбе совсем недавно, — подчеркнул Песков.

Ранее первый зампредседателя Совфеда Андрей Яцкин заявил, что межпарламентский диалог России и Азербайджана обеспечивает законодательную основу двустороннего сотрудничества. По его словам, контакты законодателей двух стран носят регулярный характер.

До этого в администрации азербайджанского лидера объяснили, что Алиев не сможет принять участие в неформальном саммите СНГ из-за плотного рабочего графика. Там напомнили, что Баку регулярно участвует в официальных саммитах СНГ и придает важное значение сотрудничеству в рамках Содружества. Так, 9–10 октября Алиев посетил заседание Совета глав государств СНГ, состоявшееся в Душанбе.

Россия
Азербайджан
Ильхам Алиев
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умер охранявший Сталина, Рузвельта и Черчилля 102-летний ветеран ВОВ
Водителя с Украины обвинили в попытке поджога машин МО РФ
Инструктор по верховой езде подпала под статью за съемку одного завода
«Русский, чеченец, украинец — братья!» Участник СВО об «Ахмате» и нацистах
Песков оценил возможность публичного урегулирования конфликта на Украине
Рада создает рабочую группу для подготовки к выборам
«Мы не проигрываем»: Аврора Киба о суде с Боней
Дочь дипломата задержали по подозрению в убийстве матери и братьев
«Непременно»: Лепс заявил о планах пригласить на свадьбу Путина
«Джентльмен из России»: за что Кирилла Дмитриева так уважают на Западе
Песков ответил на заявления Вэнса о прорыве в переговорах по Украине
«Отношения продолжают развиваться»: Песков о сотрудничестве с Азербайджаном
Песков: Россия ценит результаты встречи Путина и Алиева в Душанбе
«Троих не родила»: невеста Лепса отказалась обсуждать бывшую супругу жениха
«Она самая хлебная»: молодая невеста Лепса о планах на новогоднюю ночь
У студента столичного вуза заподозрили туберкулез
Сотрудник ТЦК разбил стекло машины, пытаясь мобилизовать водителя
Путин запретил Пиотровскому делиться с американцами ацтекским золотом
Пентагон сообщил о ракетной активности Китая на границе
«План есть»: Зеленский заявил о подготовке документов по миру на Украине
Дальше
Самое популярное
Съедается еще до боя курантов: салат «Морская звезда» с минимальным количеством майонеза
Общество

Съедается еще до боя курантов: салат «Морская звезда» с минимальным количеством майонеза

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.