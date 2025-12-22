В Баку объяснили, почему Алиев не сможет участвовать в саммите СНГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет поучаствовать в неформальном саммите СНГ из-за плотного рабочего графика, передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на администрацию главы государства. Мероприятие пройдет сегодня, 22 декабря, в Санкт-Петербурге.

Глава государства не сможет принять участие в неформальном саммите СНГ, который пройдет в Санкт-Петербурге, из-за плотного рабочего графика, — говорится в сообщении.

При этом в администрации азербайджанского лидера напомнили, что Баку регулярно участвует в официальных саммитах СНГ и придает важное значение сотрудничеству в рамках Содружества. Так, 9–10 октября Алиев посетил заседание Совета глав государств СНГ, состоявшееся в Душанбе.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Алиев и глава правительства Армении Никол Пашинян присоединятся к неформальной встрече руководителей стран СНГ. Он уточнил, что в ходе двухдневного мероприятия президент РФ Владимир Путин проведет индивидуальные беседы со всеми присутствующими лидерами.

До этого сообщалось, что предновогодняя встреча лидеров стран Содружества стала доброй традицией. Помимо деловой программы, гостей ждет масштабная культурная часть, которая будет связана с историей республик.