Песков подтвердил участие еще двух лидеров в саммите стран СНГ Кремль: Алиев и Пашинян посетят саммит стран СНГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава правительства Армении Никол Пашинян присоединятся к неформальной встрече руководителей стран Содружества Независимых Государств, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что в ходе двухдневного мероприятия глава РФ Владимир Путин проведет индивидуальные беседы со всеми присутствующими лидерами, передает ТАСС.

Они (встречи. — NEWS.ru) будут, потому что, естественно, в течение этих двух дней Путин по отдельности пообщается со всеми. Это будет обязательным, — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее Песков заявил, что в течение дня у Путина запланированы двусторонние переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и главой Белоруссии Александром Лукашенко. Данные беседы состоятся в соответствии с рабочим распорядком российского лидера.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что в текущем расписании президента России на конец года пока нет планового звонка американскому лидеру Дональду Трампу. Он добавил, что такой диалог при надобности может быть оперативно налажен.