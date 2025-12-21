Новый год-2026
21 декабря 2025 в 11:40

Песков подтвердил участие еще двух лидеров в саммите стран СНГ

Кремль: Алиев и Пашинян посетят саммит стран СНГ

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава правительства Армении Никол Пашинян присоединятся к неформальной встрече руководителей стран Содружества Независимых Государств, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что в ходе двухдневного мероприятия глава РФ Владимир Путин проведет индивидуальные беседы со всеми присутствующими лидерами, передает ТАСС.

Они (встречи. — NEWS.ru) будут, потому что, естественно, в течение этих двух дней Путин по отдельности пообщается со всеми. Это будет обязательным, — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее Песков заявил, что в течение дня у Путина запланированы двусторонние переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и главой Белоруссии Александром Лукашенко. Данные беседы состоятся в соответствии с рабочим распорядком российского лидера.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что в текущем расписании президента России на конец года пока нет планового звонка американскому лидеру Дональду Трампу. Он добавил, что такой диалог при надобности может быть оперативно налажен.

Дмитрий Песков
Ильхам Алиев
Никол Пашинян
саммиты
СНГ
