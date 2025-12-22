В Совфеде заявили о важности межпарламентского диалога РФ и Азербайджана

Межпарламентский диалог России и Азербайджана обеспечивает законодательную основу двустороннего сотрудничества, заявил первый зампредседателя Совфеда Андрей Яцкин в рамках 23-го заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Милли Меджлиса Азербайджанской Республики. По его словам, контакты законодателей двух стран носят регулярный характер.

Контакты законодателей России и Азербайджана носят регулярный характер, парламентарии взаимодействуют как на многосторонних площадках, так и в ходе работы в рамках миссий наблюдения на выборах, — подчеркнул сенатор.

Он отметил, что заседание Комиссии проводится в завершение 2025 года, объявленного в СНГ Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Сегодня Москва и Баку вместе борются за сохранение исторической памяти и противостоят ее фальсификации, добавил Яцкин.

Первый зампредседателя Милли Меджлиса Али Ахмедов заявил, что Азербайджан и Россию объединяют давние отношения дружбы и сотрудничества, указав на важность дальнейшего углубления межпарламентских связей. Он напомнил, что почти 700 тыс. жителей республики ушли на фронт сражаться с фашистами, 130 представителей Азербайджана были удостоены звания Героя Советского Союза.

Азербайджанский народ внес достойный вклад в Победу советского народа в Великой Отечественной войне, — сказал Ахмедов.

Председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, в свою очередь, отметил успешное развитие сотрудничества двух государств в торгово-экономической сфере. А первый зампредседателя Комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов добавил, что сотрудничество между Москвой и Баку — это стратегический фундамент стабильности в регионе.

Ранее директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин заявил, что российская сторона настроена на поиск развязок, чтобы как можно скорее запустить работу Русского дома в Баку. По его словам, контакты по линии внешнеполитических ведомств России и Азербайджана продолжаются.