16 декабря 2025 в 11:05

МИД России: Москва заинтересована в скорейшем открытии Русского дома в Баку

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Российская сторона настроена на поиск развязок, чтобы как можно скорее запустить работу Русского дома в Баку, заявил в беседе с РИА Новости директор Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин. По его словам, контакты по линии внешнеполитических ведомств России и Азербайджана продолжаются.

Настроены на поиск взаимоприемлемых развязок для скорейшего запуска работы Русского дома в Баку, который вносил ощутимый вклад в дело упрочения связей между дружественными народами наших стран, — отметил дипломат.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин в рамках рабочей поездки в Азербайджан подчеркнул важность скорейшего освобождения 11 россиян, задержанных в Баку этим летом. Также он подтвердил взаимный настрой двух стран на дальнейшее укрепление политического диалога и наращивание торгово-экономического сотрудничества.

До этого представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что Москва и Баку прилагают все усилия для развития добрососедских отношений. По его словам, Россия является стратегическим партнером Азербайджана, обе стороны «разделяют историю очень богатого взаимодействия как на уровне стран, так и на уровне народов».

