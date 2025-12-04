В Азербайджане заявили о постоянном развитии добрососедских отношений с РФ Амирбеков: Азербайджан и Россия прилагают усилия для развития взаимоотношений

Азербайджан и Россия прилагают все усилия для развития добрососедских отношений, заявил журналистам в Женеве представитель президента республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков. По его словам, Россия «является стратегическим партнером Азербайджана», обе стороны «разделяют историю очень богатого взаимодействия как на уровне стран, так и на уровне народов», передает ТАСС.

Амирбеков добавил, что новый импульс отношениям двух государств был дан во время встречи президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева.

Даже на фоне повышения градуса напряжения наших отношений <…> экономические и торговые отношения не переставали развиваться, — сказал Амирбеков.

Ранее представитель президента Азербайджана заявил, что в Баку рассчитывают на подписание мирного соглашения с Ереваном уже в следующем году. По его словам, стороны приблизились к официальному заключению мира после почти 30-летнего периода конфликта, текущий год войдет в историю как важный этап на этом пути.