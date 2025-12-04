Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 21:20

В Азербайджане заявили о постоянном развитии добрососедских отношений с РФ

Амирбеков: Азербайджан и Россия прилагают усилия для развития взаимоотношений

Эльчин Амирбеков Эльчин Амирбеков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Азербайджан и Россия прилагают все усилия для развития добрососедских отношений, заявил журналистам в Женеве представитель президента республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков. По его словам, Россия «является стратегическим партнером Азербайджана», обе стороны «разделяют историю очень богатого взаимодействия как на уровне стран, так и на уровне народов», передает ТАСС.

Амирбеков добавил, что новый импульс отношениям двух государств был дан во время встречи президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева.

Даже на фоне повышения градуса напряжения наших отношений <…> экономические и торговые отношения не переставали развиваться, — сказал Амирбеков.

Ранее представитель президента Азербайджана заявил, что в Баку рассчитывают на подписание мирного соглашения с Ереваном уже в следующем году. По его словам, стороны приблизились к официальному заключению мира после почти 30-летнего периода конфликта, текущий год войдет в историю как важный этап на этом пути.

Россия
Азербайджан
торговля
экономика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин назвал один из лучших городов мира
Пожилого американца арестовали за попытку купить ребенка
Досрочный вывод денег по ПДС под угрозой: как могут изменить правила
Финляндия готова извиниться перед коренным народом
Израиль заподозрил крокодилов в «пособничестве» террористам
Учительницу рисования уличили в многолетних домогательствах к школьнику
Московского экс-силовика повторно осудили по делу о фейках об армии
«Сомнений нет»: Путин рассказал о позиции Трампа по конфликту на Украине
Билеты на «Щелкунчика» в Большом театре в 2025 году: доступны ли, очереди
Наступление на Запорожье 4 декабря: как идет штурм Гуляйполя, что известно
В Азербайджане заявили о постоянном развитии добрососедских отношений с РФ
«Все конечно»: Путин высказался о возможности бессмертия
Путин поддержал Трампа в одном важном вопросе
Таинственные дроны заметили около самолета Зеленского в Ирландии
Арестованный за убийство мигранта петербуржец оказался неонацистом
Roblox — все. Как помочь ребенку пережить блокировку, советы психолога
Внешность сына Полины Гагариной удивила поклонников
Захватившего радиоэфир мигранта будут судить за дискредитацию армии России
«Иначе как варварством не назовешь»: Грушко о выдворении россиян из Латвии
«Впечатляющий прогресс»: в Индии оценили партнерство с Россией
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.