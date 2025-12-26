Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 12:30

Азербайджан отреагировал на заявление Казахстана о крушении AZAL

Фото: NEWS.ru
Азербайджан распространил информацию о предварительном заявлении Казахстана, выпущенном в связи с годовщиной крушения пассажирского самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау, сообщает АЗЕРТАДЖ. В Баку подчеркнули, что расследование крушения Embraer 190 продолжается на основании Приложения № 13 к Чикагской конвенции о международной гражданской авиации.

Расследование проводится Минтрансом Казахстана при участии представителей Международной организации гражданской авиации (ICAO), Азербайджана, Бразилии и России. Кроме того, следственные органы Азербайджана, Казахстана и РФ также проводят в пределах своих полномочий уголовное расследование инцидента.

Согласно регламенту ICAO, Астана опубликовала 4 февраля предварительный отчет, содержащий исключительно установленные факты без аналитических выводов. К годовщине трагедии специалистам не удалось завершить и обобщить все материалы для финального доклада, который должен включать итоги расследования в рамках Чикагской конвенции. В связи с этим Казахстан представил общественности промежуточное информационное заявление, соответствующее требованиям ICAO.

В документе подчеркивается тот факт, что кислородные баллоны не были повреждены, что исключает факт внутреннего взрыва.

Накануне представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что первопричиной авиакатастрофы пассажирского лайнера Azerbaijan Airlines стали украинские беспилотники. Также дипломат выразила надежду, что созданная Казахстаном комиссия скоро завершит расследование крушения и даст ответы на все оставшиеся вопросы.

Кроме того, Захарова заявила, что российская сторона ответила на все поступившие запросы Казахстана в связи с крушением самолета AZAL. По ее словам, профильные ведомства РФ тесно сотрудничают с Астаной по данному вопросу.

