Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 13:01

Ереван готов обеспечить сообщение между Азербайджаном и Нахичеванью

Пашинян: Ереван готов обеспечить сообщение между Азербайджаном и Нахичеванью

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: primeminister.am
Читайте нас в Дзен

Ереван готов обеспечить беспрепятственное сообщение между основной территорией Азербайджана и Нахичеванью в рамках согласованных ранее договоренностей, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства. Он отметил, что его страна должна перейти к мирной атмосфере и логике мышления, передает Report.

Мы готовы, желаем и обязательно будем двигаться в этом направлении, в том числе в обеспечении беспрепятственного сообщения Азербайджана c его Нахичеванской АР, — сказал Пашинян.

Ранее в МИД Армении заявили, что Соединенные Штаты получат долю в 74% в проекте «Маршрут Трампа». Согласно документу, республика предоставит маршрут в аренду США сроком на 49 лет. Ожидается, что сотрудничество будет продлено еще на 50 лет. В этом случае правительство Армении получит дополнительную долю, доведя ее до 49%.

До этого глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов допустил расширение торговых связей с Арменией после начала поставок нефтепродуктов. Министр отметил, что в Армении реакция на экспорт из Азербайджана была неоднозначная, и подчеркнул, что торговые отношения между Баку и Ереваном «фактически выстраиваются с нуля».

Армения
Азербайджан
Никол Пашинян
договоренности
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рада сорвала план по получению денег от ЕС и МВФ
В Думе раскрыли срок полной блокировки WhatsApp в России
Красноярец убил отца из-за надписи на машине
Сенатор объяснил слова Трампа о якобы желании России забрать Гренландию
«Детский» автобус и две легковушки попали в ДТП с пожаром
Петербуржца осудили на полгода за угрозы взрыва жилого дома
Депутат призвал проверить роддом в Новокузнецке после 170 предписаний
Суд отпустил врача роддома Новокузнецка по делу о смерти младенцев
В России назвали истинные причины начала погромов в Иране
«Чтобы привести в чувство»: дипломат оценил готовность Ирана к удару по США
Напавшую на Бали на россиянку Фадееву модель заключили под стражу
«Становится беззубым»: экс-посол РФ о реакции СБ ООН на ситуацию в Иране
Пашинян обратился к России с одной просьбой
«Валит сильный дым»: очевидец о мощном взрыве в здании МВД в Сыктывкаре
В СФ высмеяли готовность европейских войск противостоять США в Гренландии
Петербургского дроппера приговорили к четырем годам колонии
СК сообщил о возбуждении уголовного дела из-за перевода 700 рублей
Барщевский раскрыл, что не так с передачей квартиры Долиной Лурье
Адвокат российского археолога попросил польский суд отложить заседание
В Ленобласти девочка осталась с ожогами глаз после дорожных разборок
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.