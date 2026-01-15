Ереван готов обеспечить сообщение между Азербайджаном и Нахичеванью Пашинян: Ереван готов обеспечить сообщение между Азербайджаном и Нахичеванью

Ереван готов обеспечить беспрепятственное сообщение между основной территорией Азербайджана и Нахичеванью в рамках согласованных ранее договоренностей, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства. Он отметил, что его страна должна перейти к мирной атмосфере и логике мышления, передает Report.

Мы готовы, желаем и обязательно будем двигаться в этом направлении, в том числе в обеспечении беспрепятственного сообщения Азербайджана c его Нахичеванской АР, — сказал Пашинян.

Ранее в МИД Армении заявили, что Соединенные Штаты получат долю в 74% в проекте «Маршрут Трампа». Согласно документу, республика предоставит маршрут в аренду США сроком на 49 лет. Ожидается, что сотрудничество будет продлено еще на 50 лет. В этом случае правительство Армении получит дополнительную долю, доведя ее до 49%.

До этого глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов допустил расширение торговых связей с Арменией после начала поставок нефтепродуктов. Министр отметил, что в Армении реакция на экспорт из Азербайджана была неоднозначная, и подчеркнул, что торговые отношения между Баку и Ереваном «фактически выстраиваются с нуля».