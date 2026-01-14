Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 09:46

Раскрыта доля США в контроле над «Маршрутом Трампа»

В МИД Армении заявили, что доля США в «Маршруте Трампа» достигнет 74%

Фото: Global Look Press
Соединенные Штаты получат долю в 74% в проекте «Маршрут Трампа», сообщается в тексте совместного заявления, опубликованном МИД Армении. Согласно документу, республика предоставит маршрут в аренду США сроком на 49 лет. Ожидается, что сотрудничество будет продлено еще на 50 лет. В этом случае правительство Армении получит дополнительную долю, доведя ее до 49%.

Армения намерена разрешить и содействовать основанию TRIPP Development Company. Ожидается, что компания будет нести ответственность за развитие TRIPP с правом застройки, предоставляемым ей на первоначальный срок 49 лет. Армения намерена предложить США долю в размере 74% в TRIPP Development Company и сохранит за собой долю в размере 26%, — сказано в сообщении ведомства.

В заявлении также отмечается, что Армения намерена предоставить компании TRIPP Development Company ряд исключительных прав. В их число входят права на планирование, проектирование, развитие, строительство, эксплуатацию и обслуживание мультимодальной транзитной инфраструктуры в рамках обозначенных маршрутов. Кроме того, компания сможет создавать организации специального назначения для конкретных инфраструктурных проектов, заключать контракты со строительными фирмами и поставщиками услуг, а также формировать и собирать доходы от инфраструктурной деятельности.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге после заседания правительства заявил, что его страна и Азербайджан обмениваются и изучают перечни товаров для возможной торговли. Руководитель отметил, что через некоторое время станет понятно, что рынок открыт для всех. Отдельно он прокомментировал тему закупки азербайджанских нефтепродуктов. По его словам, предварительно был проведен анализ рынка и выбраны контрагенты.

