Самолет Turkish Airlines совершил экстренную посадку из-за угрозы взрыва

Самолет Airbus A321 турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Стамбула в Барселону, совершил экстренную посадку в аэропорту Эль-Прат из-за угрозы взрыва, передает Catalunya Radio. Борт с 148 пассажирами и семью членами экипажа направили в изолированную зону.

Самолет авиакомпании Turkish Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Эль-Прат, после чего была объявлена тревога безопасности, — говорится в сообщении.

Лайнер сопровождали испанские и французские военные самолеты над Средиземным морем. Несколько офицеров ожидали Airbus на взлетной полосе. Перед приземлением воздушное судно трижды облетело море.

Один из пассажиров рассказал в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена), что после посадки к борту подъехала «странная машина», а автобусы для пассажиров медленно тянулись позади. По его словам, это был передвижной рентген-сканер: капитан приказал выходить строго по одному, в порядке номеров кресел.

Сцена в точности как в аэропорту Багдада. И правда… служебные собаки начали обнюхивать каждого, — отметил мужчина.

