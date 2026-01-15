Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 15:10

Самолет Turkish Airlines совершил экстренную посадку из-за угрозы взрыва

Самолет авиакомпании Turkish Airlines Самолет авиакомпании Turkish Airlines Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Самолет Airbus A321 турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Стамбула в Барселону, совершил экстренную посадку в аэропорту Эль-Прат из-за угрозы взрыва, передает Catalunya Radio. Борт с 148 пассажирами и семью членами экипажа направили в изолированную зону.

Самолет авиакомпании Turkish Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Эль-Прат, после чего была объявлена тревога безопасности, — говорится в сообщении.

Лайнер сопровождали испанские и французские военные самолеты над Средиземным морем. Несколько офицеров ожидали Airbus на взлетной полосе. Перед приземлением воздушное судно трижды облетело море.

Один из пассажиров рассказал в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена), что после посадки к борту подъехала «странная машина», а автобусы для пассажиров медленно тянулись позади. По его словам, это был передвижной рентген-сканер: капитан приказал выходить строго по одному, в порядке номеров кресел.

Сцена в точности как в аэропорту Багдада. И правда… служебные собаки начали обнюхивать каждого, — отметил мужчина.

Ранее самолет, выполнявший рейс из Надыма, пять раз пытался зайти на посадку в новосибирском аэропорту Толмачево, но каждый раз заход срывался из-за сильного ветра. В итоге экипаж направил борт на запасной аэродром в Барнауле.

самолеты
Барселона
Турция
Стамбул
посадки
взрывы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смерть детей в роддоме Новокузнецка: причины, последние новости 15 января
Названа главная версия смерти экс-главы «Уралкалия» на Кипре
На Урале арестовали Кота по делу об убийстве друга с пакетом на голове
«Автобусная армия» и американская орда: расстановка сил в Гренландии
«Крашеные крысы»: депутат о премьере третьего «Аватара»
В России хотят отпускать ветеринарные успокоительные по рецепту
Признание министра обороны Украины о ВСУ напугало Запад
Дипломат рассказал о посреднической роли России в переговорах Ирана и США
Одна страна может стать крупным центром производства машин УАЗ
Военэксперт назвал главное отличие нового ударного дрона «Герань-5»
Дочь легендарного Фредди Меркьюри скончалась от тяжелой болезни
Депутат рассказал, обсуждают ли в Госдуме новую пенсионную реформу
Раскрыто, как Трамп может надавить на Зеленского ради заключения мира с РФ
В Эстонии и Латвии поддержали идею Каллас «начать пить»
Автобус с пассажирами опрокинулся в российском регионе
СК попросит отправить на лечение бросившего ребенка в Шереметьево мужчину
Политолог нашел необычное объяснение массовым протестам в США
Организаторы первенства в Европе не учли результат российской бобслеистки
Житель Апатит угнал авто знакомого в надежде, что тот про него не вспомнит
Сугробы выше людей: снег «похоронил» двух человек на Камчатке, что известно
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.