06 января 2026 в 12:13

Самолет не смог приземлиться в Новосибирске с пятой попытки

В Новосибирске самолет пять раз пытался приземлиться, но не смог сесть

Самолет авиакомпании S7 Airlines Самолет авиакомпании S7 Airlines Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Новосибирском Толмачево самолет S7 Airlines пять раз попытался зайти на посадку, но не смог приземлиться из-за погодных условий, сообщает Telegram-канал SHOT. Судну, следующему из Надыма, помешал сильный ветер с порывами 20 м/с.

По информации канала, в итоге самолету пришлось уйти на запасной аэродром в Барнауле. Пассажиры рассказали, что улучшения погодных условий также ждали судна из Томска, Петропавловска-Камчатского и Горно-Алтайска.

Ранее самолет авиакомпании AIMasria Universal Airlines, выполнявший рейс из Египта, был вынужден совершить аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Причиной непредвиденной ситуации, предварительно, стало задымление, возникшее в багажном отделении воздушного судна.

До этого самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Дубая в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ашхабада с выключенным двигателем. Причиной стало решение командира воздушного судна, который обнаружил разницу в показаниях топлива и действовал строго по инструкциям для обеспечения безопасности.

Новосибирск
аэропорты
посадки
погода
