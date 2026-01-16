Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 10:14

Трампу вручили нобелевскую медаль с одним нюансом

Белый дом опубликовал фото с Трампом и нобелевской медалью Мачадо

Белый дом разместил фото с президентом США Дональдом Трампом и медалью Нобелевской премии мира. Уточняется, что награда принадлежит лауреату престижной награды, лидеру оппозиции Венесуэлы Марии Корине Мачадо — она также попала на снимок.

На снимке президент широко улыбается и держит медаль в руках. Отмечается, что после встречи с Трампом Мачадо заявила о передаче лидеру своей награды. Переговоры между сторонами длились более двух часов. Заявлений для прессы по итогам встречи не публиковались.

Ранее Трамп потребовал по Нобелевской премии мира за каждый конфликт, помощь в прекращении которого он оказал. Такие слова прозвучали во время встречи с главами американских нефтегазовых компаний.

До этого лидер венесуэльской оппозиции заявила, что американский президент достоин Нобелевской премии мира за операцию в Венесуэле. Она подчеркнула, что события 3 января навсегда изменили хо истории региона и открыли путь к освобождению страны.

Сам Трамп считает, что Норвегия отказалась присуждать ему Нобелевскую «по глупости». Американский лидер добавил, что это не имеет значения, потому что он все равно «спас миллионы жизней».

Дональд Трамп
США
Нобелевская премия
Венесуэла
