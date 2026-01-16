Белый дом разместил фото с президентом США Дональдом Трампом и медалью Нобелевской премии мира. Уточняется, что награда принадлежит лауреату престижной награды, лидеру оппозиции Венесуэлы Марии Корине Мачадо — она также попала на снимок.

На снимке президент широко улыбается и держит медаль в руках. Отмечается, что после встречи с Трампом Мачадо заявила о передаче лидеру своей награды. Переговоры между сторонами длились более двух часов. Заявлений для прессы по итогам встречи не публиковались.

Ранее Трамп потребовал по Нобелевской премии мира за каждый конфликт, помощь в прекращении которого он оказал. Такие слова прозвучали во время встречи с главами американских нефтегазовых компаний.

До этого лидер венесуэльской оппозиции заявила, что американский президент достоин Нобелевской премии мира за операцию в Венесуэле. Она подчеркнула, что события 3 января навсегда изменили хо истории региона и открыли путь к освобождению страны.

Сам Трамп считает, что Норвегия отказалась присуждать ему Нобелевскую «по глупости». Американский лидер добавил, что это не имеет значения, потому что он все равно «спас миллионы жизней».