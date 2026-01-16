Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 09:48

У побережья США произошло землетрясение

У побережья штата Орегон зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

У побережья американского штата Орегон произошло землетрясение магнитудой 6,0, сообщила Геологическая служба США. Эпицентр располагался в акватории Тихого океана, более чем в 300 километрах от ближайшего крупного населенного пункта.

Сейсмическое событие было зафиксировано на глубине около семи километров, что считается относительно небольшим залеганием очага. Несмотря на значительную силу подземных толчков, угроза цунами для прибрежных районов не объявлялась. Геологическая служба США также добавила, что, согласно их прогнозам, в ближайшую неделю возможен как минимум один повторный толчок.

До этого в акватории Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 5,6, эпицентр которого находился в 194 километрах от Северо-Курильска. Несмотря на глубокое залегание очага и ощутимые в городе толчки до двух баллов, разрушений не зафиксировано и угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что не менее 13 афтершоков зафиксировали у берегов Камчатки за сутки. Пресс-служба регионального управления МЧС России проинформировала, что магнитуды подземных толчков варьировались от 3,5 до 4,8.

землетрясения
Орегон
США
Тихий океан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ключевой партнер Москвы перестал закупать российскую электроэнергию
«Готовятся»: на Западе предупредили об антироссийском шаге Великобритании
Названа причина, почему китайские авто ломаются зимой
Врач предупредила об опасном заболевании
Стало известно, сколько россиян одобряют работу Путина
Врач перечислил правила зимних пробежек на морозе
В США заявили о лидерстве России в гонке вооружений
На Западе назвали имена возможных преемников Эрдогана
Раскрыто, как передача «нобелевки» Трампу повлияет на судьбу Венесуэлы
Одного из самых таинственных обитателей океана обнаружили в водах Таиланда
В Росархиве раскрыли виновника Второй мировой войны
Автоэксперт объяснил, как завести машину в сильный мороз
В ЕС раскрыли условие для согласия Зеленского на уступки по территориям
Пожилую учительницу приговорили к тюремному сроку за изнасилование учеников
В России предложили ужесточить наказание за фальшивые справки мигрантов
В Госдуме предложили карать больницы миллионными штрафами за мигрантов
В Севастополе сорвали диверсии
Ученых встревожил вторгнувшийся в Солнечную систему «инопланетный корабль»
В Совфеде отреагировали на планы Макрона создать аналог «Орешнику»
Стало известно о поимке завербованных через чаты для знакомств подростков
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом
Общество

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.