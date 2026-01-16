У побережья США произошло землетрясение

У побережья американского штата Орегон произошло землетрясение магнитудой 6,0, сообщила Геологическая служба США. Эпицентр располагался в акватории Тихого океана, более чем в 300 километрах от ближайшего крупного населенного пункта.

Сейсмическое событие было зафиксировано на глубине около семи километров, что считается относительно небольшим залеганием очага. Несмотря на значительную силу подземных толчков, угроза цунами для прибрежных районов не объявлялась. Геологическая служба США также добавила, что, согласно их прогнозам, в ближайшую неделю возможен как минимум один повторный толчок.

До этого в акватории Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 5,6, эпицентр которого находился в 194 километрах от Северо-Курильска. Несмотря на глубокое залегание очага и ощутимые в городе толчки до двух баллов, разрушений не зафиксировано и угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что не менее 13 афтершоков зафиксировали у берегов Камчатки за сутки. Пресс-служба регионального управления МЧС России проинформировала, что магнитуды подземных толчков варьировались от 3,5 до 4,8.