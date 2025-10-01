Трамп направил подразделения Нацгвардии в Орегон Трамп решил установить порядок в Орегоне при помощи Нацгвардии

Американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что направил подразделения Национальной гвардии в штат Орегон. По его словам, он пошел на этот шаг с целью навести порядок и остановить нападения на служащих.

Наши замечательные федеральные офицеры не смогли обеспечить исполнение закона в Орегоне. Антифа и радикальные левые анархисты жестоко атаковали наших мужчин и женщин, которые защищают федеральную собственность и обеспечивают соблюдение закона, — сообщил глава Белого дома.

По мнению Трампа, губернатор штата Тина Котек живет в «мире грез». Кроме того, республиканец назвал Портленд «бесконечной катастрофой».

Ранее сообщалось, что Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету направить войска в Орегон. Он также разрешил «использовать полную силу», если это необходимо.

До этого власти штата Орегон подали иск против администрации Трампа из-за распоряжения о направлении Нацгвардии в Портленд. Прокурор Дэн Рэйфилд отметил, что решение президента нарушает полномочия штата. Кроме того, губернатор Котек рассказала, что лично обсудила с Трампом обстановку в Орегоне.