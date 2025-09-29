Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 10:10

Одно решение Трампа обернулось судебным иском от штата Орегон

Штат Орегон подал в суд на Трампа за ввод гвардии в Портленд

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

Власти штата Орегон подали иск против администрации главы США Дональда Трампа из-за распоряжения о направлении Национальной гвардии в Портленд, сообщает The Washington Post. По словам прокурора Дэна Рэйфилда, решение президента основано на необоснованном объявлении угрозы, что нарушает полномочия штата.

Губернатор Тина Котек отметила, что лично обсудила ситуацию с Трампом 27 сентября, заявив, что ни в Портленде, ни в других городах региона нет поводов для применения федеральных сил. Иск был направлен в суд Орегона 28 сентября с формулировкой о «незаконной федерализации» гвардии.

Ранее Трамп заявил, что Чикаго является самым опасным городом в мире, и пообещал быстро справиться с ситуацией, как это ранее произошло в Вашингтоне. По словам главы Белого дома, только за последнее время в Чикаго зарегистрировано 54 случая стрельбы, восемь из которых закончились смертью. Эти данные, по его мнению, наглядно отражают масштаб проблемы и необходимость немедленного вмешательства.

Кроме того, администрация президента США за первые полгода второго срока столкнулась с рекордным числом судебных разбирательств. По данным на 2 сентября, было подано 386 исков, направленных против решений представителей исполнительной власти, что превысило аналогичные показатели при прежних президентах.

