Администрация Трампа столкнулась с рекордным числом судебных исков Против администрации Трампа зарегистрировано 386 исков за первые шесть месяцев

Администрация президента США Дональда Трампа столкнулась с рекордным количеством судебных исков за первые шесть месяцев его второго срока, сообщает Forbes. Всего по состоянию на 2 сентября зарегистрировано 386 исков, оспаривающих действия отдельных руководителей администрации, что превышает показатели предыдущих президентов.

Всего за шесть месяцев президентства Дональд Трамп добился того, чего до него не удавалось никому. Ближе всего к этому были президенты Джордж Буш-младший и Ричард Никсон, чьи администрации столкнулись с десятками судебных исков, — отмечается в публикации.

Большинство исков направлены против мер, принятых второй администрацией США, и уже сейчас решаются в пользу истцов. В статистику также не включены дела, где истцом выступает сама администрация, и в том числе гражданские разбирательства.

Ранее в США обострился конфликт между федеральными властями и властями Калифорнии после решения местного суда, признавшего противоправной отправку национальной гвардии администрацией Трампа для борьбы с нелегальной миграцией. Суд постановил, что военнослужащие не могут действовать без санкции губернатора штата — это ограничивает возможности Белого дома.