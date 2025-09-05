Целый штат вступает в конфликт с Трампом и Пентагоном Суд в Калифорнии признал незаконными действия Трампа

В Соединенных Штатах обострился конфликт между федеральными властями и руководством штата Калифорния, где местный суд признал противоправными действия президента США Дональда Трампа и министра обороны Пита Хегсета, которые направили в этот штат нацгвардию, обращает внимание издание «ВЗГЛЯД». По мнению авторов материала, решение ограничивает возможности Белого дома и создает предпосылки для усиления политического противостояния в стране.

В настоящее время администрация Белого дома пытается усилить борьбу с нелегальной миграцией, направляя подразделения национальной гвардии в штаты, управляемые демократической партией. Калифорния выступает одним из основных центров сопротивления политике Трампа. Штат отвечает на действия федерального правительства судебными исками. Согласно местному законодательству, военнослужащие национальной гвардии не могут осуществлять какие-либо операции без санкции губернатора, что фактически парализует их миссию.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поручил Министерству обороны обеспечить приведение подразделений Национальной гвардии всех штатов в состояние готовности для возможного подавления массовых беспорядков. Как сообщает пресс-служба Белого дома, американский лидер также распорядился сформировать в составе Нацгвардий постоянные подразделения быстрого реагирования.

До этого стало известно о планах мобилизации до 1700 военнослужащих Национальной гвардии в 19 штатах для оказания помощи в борьбе с нелегальной иммиграцией и преступностью. Военные будут взаимодействовать с местными правоохранительными органами для усиления контроля за соблюдением миграционного законодательства.