23 декабря 2025 в 20:30

Китаист Виногродский предсказал незавидную судьбу для США

Китаист Виногродский: США ослабевают день за днем

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Соединенные Штаты Америки каждый день становятся слабее, поделился мнением с NEWS.ru специалист по предназначенной для гаданий «Книге перемен» Бронислав Виногродский. По его словам, в этой стране больше нет единства. Такой вывод он сделал исходя из того, что раньше в США было много разных гендеров (ЛГБТ — движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), а Дональд Трамп, став президентом, все их отменил.

Она ослабевает день за днем. Там все больше и больше каких-то нелепиц. Приведу в пример все эти нелепые гендеры. А теперь пришел к власти Дональд Трамп, сказал: «Хватит дурковать» и отменил их все. Все это говорит о том, что в Америке больше нет единства, — считает Виногродский.

Ранее основатель и ректор Академии астрологии Михаил Левин спрогнозировал, что США перестанут занимать лидерское положение на мировой арене к 2030-м годам. По его словам, до этого времени страна будет находиться на экономическом подъеме, но ввяжется в войну вроде вьетнамской. После этого, считает астролог, Америка «уползет к себе» и станет заниматься накопившимися внутренними проблемами.

