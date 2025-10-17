Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 12:25

Астролог сделал печальный прогноз о будущем США

Фото: Renato Bordoni/imageBROKER.com/Global Look Press

Соединенные Штаты Америки перестанут занимать лидерское положение на мировой арене к 2030-м годам, поделился мнением в беседе с NEWS.ru основатель и ректор Академии астрологии Михаил Левин. По его словам, до этого времени страна будет находиться на экономическом подъеме, но ввяжется в войну, вроде вьетнамской, а после «уползет к себе» заниматься накопившимися внутренними проблемами.

Соединенные Штаты уходят из лидеров. В 2030-х они ввяжутся в какую-то очередную войнушку, типа вьетнамской или афганской, а потом уползут к себе и будут заниматься внутренними делами, потому что у них целая куча проблем. До этого времени будут на экономическом подъеме, — заявил Левин.

Ранее стало известно, что американские силы специального назначения провели учения с применением боевых вертолетов вблизи венесуэльского побережья. Маневры с задействованием транспортных MH-60 Black Hawk и ударных MH-6 Little Bird состоялись в Карибском море на расстоянии менее 145 километров от территориальных вод государства.

Представитель американской администрации подтвердил учебный характер мероприятий, указав на их возможную связь с подготовкой к противостоянию с наркоторговцами в латиноамериканском регионе. В то же время источник опроверг интерпретацию учений как подготовку к сухопутной операции против Венесуэлы.

США
прогнозы
астрология
войны
экономика
лидеры
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Население не жалко»: стало известно, на какие провокации способны ВСУ
В России жестко высказались о действиях Латвии против русскоязычных граждан
«Благоприятные результаты»: Су-30 проявили себя на учениях Индии и Британии
Взрывы в Крыму, гибель москвича, смерть военкора: ВСУ атакуют РФ 17 октября
Родителям раскрыли важность школьных каникул
Госпитализация, «роман» с Гордоном, суды с Аршавиным: как живет Барановская
Допрос убившего бойца СВО из ревности россиянина попал на видео
Булыкин заявил, что травма Акинфеева не станет проблемой для ЦСКА
У артиллеристов ВСУ заметили американскую гаубицу времен Второй мировой
Уфолог провел параллель между пропажей Усольцевых и Норфолкским полком
В Еврокомиссии рассказали, есть ли препятствия для поездки Путина в Венгрию
Российская туристка найдена мертвой в турецком отеле
Песков подтвердил открытость России к мирному урегулированию на Украине
Готовим вафельки из тыквы! Идеальный осенний рецепт за 15 минут
Мать рассказал о страданиях сына после отравления набором «Юный химик»
Раскрыто, почему встреча Путина и Трампа станет костью в горле Зеленского
Европу уличили в связанных с Украиной милитаристских амбициях
«Предельно ясно»: Песков о теме Tomahawk в диалоге Путина и Трампа
Песков раскрыл, зачем Путин на самом деле звонил Трампу
В Кремле объяснили, почему не разглашают детали разговора Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.