Соединенные Штаты Америки перестанут занимать лидерское положение на мировой арене к 2030-м годам, поделился мнением в беседе с NEWS.ru основатель и ректор Академии астрологии Михаил Левин. По его словам, до этого времени страна будет находиться на экономическом подъеме, но ввяжется в войну, вроде вьетнамской, а после «уползет к себе» заниматься накопившимися внутренними проблемами.

Соединенные Штаты уходят из лидеров. В 2030-х они ввяжутся в какую-то очередную войнушку, типа вьетнамской или афганской, а потом уползут к себе и будут заниматься внутренними делами, потому что у них целая куча проблем. До этого времени будут на экономическом подъеме, — заявил Левин.

Ранее стало известно, что американские силы специального назначения провели учения с применением боевых вертолетов вблизи венесуэльского побережья. Маневры с задействованием транспортных MH-60 Black Hawk и ударных MH-6 Little Bird состоялись в Карибском море на расстоянии менее 145 километров от территориальных вод государства.

Представитель американской администрации подтвердил учебный характер мероприятий, указав на их возможную связь с подготовкой к противостоянию с наркоторговцами в латиноамериканском регионе. В то же время источник опроверг интерпретацию учений как подготовку к сухопутной операции против Венесуэлы.