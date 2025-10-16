Американские военные вертолеты заметили у берегов Венесуэлы

Американские силы специального назначения провели учения с применением боевых вертолетов вблизи венесуэльского побережья, сообщает The Washington Post. Маневры с задействованием транспортных MH-60 Black Hawk и ударных MH-6 Little Bird состоялись в Карибском море на расстоянии менее 145 километров от территориальных вод государства.

По информации издания, неназванный представитель американской администрации подтвердил учебный характер мероприятий, указав на их возможную связь с подготовкой к противостоянию с наркоторговцами в латиноамериканском регионе. В то же время источник опроверг интерпретацию учений как подготовку к сухопутной операции против Венесуэлы.

Ранее издание The Washington Examiner сообщило о готовности американских военных в Пуэрто-Рико начать операцию против Венесуэлы. По данным источника, причиной являются борьба с наркотрафиком и критика в адрес Белого дома за неэффективность, при этом Пентагон не скрывал подготовительных мероприятий, включая отработку десантирования с захватом аэродрома во время учений у Виргинских островов.