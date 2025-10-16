Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 20:47

Американские военные вертолеты заметили у берегов Венесуэлы

Вертолеты США приняли участие в учениях вблизи берегов Венесуэлы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американские силы специального назначения провели учения с применением боевых вертолетов вблизи венесуэльского побережья, сообщает The Washington Post. Маневры с задействованием транспортных MH-60 Black Hawk и ударных MH-6 Little Bird состоялись в Карибском море на расстоянии менее 145 километров от территориальных вод государства.

По информации издания, неназванный представитель американской администрации подтвердил учебный характер мероприятий, указав на их возможную связь с подготовкой к противостоянию с наркоторговцами в латиноамериканском регионе. В то же время источник опроверг интерпретацию учений как подготовку к сухопутной операции против Венесуэлы.

Ранее издание The Washington Examiner сообщило о готовности американских военных в Пуэрто-Рико начать операцию против Венесуэлы. По данным источника, причиной являются борьба с наркотрафиком и критика в адрес Белого дома за неэффективность, при этом Пентагон не скрывал подготовительных мероприятий, включая отработку десантирования с захватом аэродрома во время учений у Виргинских островов.

США
Венесуэла
учения
вертолеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин предостерег Трампа от поставок ракет Tomahawk Украине
До 17% годовых: банки повысили ставки по вкладам — как увеличить доход
Трамп сообщил о намерении обсудить с Зеленским свой разговор с Путиным
Меняем проводку в хрущевке: пошаговый план и реальные цены
Volkswagen снимет с производства популярный кроссовер после 24 лет выпуска
Как ухаживать за старинными вещами, чтобы они не испортились
Объятия Малахова и Бузовой попали на видео
Раскрыты детали обстрелов подстанций в Курской области
Белый дом подтвердил желание Трампа урегулировать конфликт на Украине
Черчесов сказал все, что думает про новые лимиты на легионеров в РПЛ
Военкор Иван Зуев погиб в Запорожской области
Сиделка-садистка и убийство врача из Ростова в Армении: главные ЧП дня
«Против дрона нет приема»: генерал Попов о Су-57, F-35 и отставании США
Раскрыта причина ускорения роста российского рынка акций
Депутат Рады прятал деньги в элитных машинах
Стало известно, что стоит на заставке телефона Собчак
Легендарную актрису экстренно госпитализировали во Франции
Дегтярев раскрыл, что стоит за решением CAS о российских спортсменах
На праздник и в будни: классический рецепт цезаря: это вкуснейший салат
Стало известно решение суда по иску Сбербанка к Euroclear
Дальше
Самое популярное
Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.