Раскрыт план военного вторжения США в Венесуэлу WE: США готовы к военному захвату портов и аэродромов Венесуэлы

Американские военные в Пуэрто-Рико готовы начать операцию против Венесуэлы, пишет издание The Washington Examiner. Причиной называют борьбу с наркотрафиком и давление на Белый дом из-за неэффективности.

Военные стратеги считают, что собранных сил теперь достаточно для захвата и удержания ключевых стратегических объектов, таких как порты и аэродромы на территории Венесуэлы, — сказано в материале.

По данным аналитиков, Пентагон не скрывает подготовки. Согласно отчету Минобороны США от конца августа, военные во время учений у Виргинских островов отрабатывали десантную операцию с захватом аэродрома.

Ранее новый председатель комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн заявил, что страна должна быть готова к войне. В обращении к американским генералам и адмиралам он подчеркнул, что противники Вашингтона уже объединились и американские военные должны действовать столь же решительно и едино.

Президент США Дональд Трамп между тем отметил, что ни одно государство в мире не осмелится бросить вызов Соединенным Штатам. Он подчеркнул мощь и влияние Вашингтона на международной арене.