30 сентября 2025 в 17:45

В Пентагоне призвали генералов США готовиться к войне

Глава комитета начальников штабов США Кейн призвал генералов готовиться к войне

Дэн Кейн Дэн Кейн Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Новый председатель комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн заявил, что страна должна быть готова к войне. В обращении к американским генералам и адмиралам, трансляция которого велась на YouTube-канале ведомства, он подчеркнул, что противники Вашингтона уже объединились и американские военные должны действовать столь же решительно и едино.

Наши противники больше не объединяются, они объединились, и мы должны объединиться с равной решимостью и единством. <…> Мы должны быть готовы к войне, — сказал Кейн.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал целью предстоящей встречи главы Пентагона Пита Хегсета с американскими генералами и адмиралами укрепление их боевого духа. Встреча состоится во вторник, 30 сентября, на базе Корпуса морской пехоты США в Куантико в штате Вирджиния. Он добавил, что генералы должны оставаться сильными, твердыми, умными и сострадательными. По мнению Трампа, настало время поднять дух единства в американской армии.

До этого Трамп поручил Хегсету направить войска в Портленд. Он отметил, что речь идет о защите города и объектов Иммиграционной и таможенной полиции от леворадикального движения «Антифа», выступающего против фашизма, расизма и ультраправых идеологий.

