22 декабря 2025 в 20:59

Пентагон сообщил о ракетной активности Китая на границе

Reuters: Пентагон заявил о баллистических ракетах Китая у границ Монголии

Фото: Ethan Hunter/Keystone Press Agency/Global Look Press
Пентагон считает, что Китай развернул более 100 межконтинентальных баллистических ракет DF-31 вблизи Монголии, сообщает Reuters. Согласно докладу военного ведомства, КНР загрузила их в трех шахтных районах недалеко от границы.

В документе не уточняется, какие цели могут рассматриваться для новых ракетных комплексов. Источники в США отметили, что содержание доклада может быть скорректировано до его официального представления в Конгресс.

Авторы доклада также оценивают ядерный арсенал Китая более чем в 600 боеголовок по состоянию на 2024 год. По их прогнозу, к 2030 году Пекин может увеличить этот показатель до более чем 1000 единиц.

Ранее сообщалось, что новейший авианосец «Фуцзянь», который приняли на вооружение в Китае, ознаменовал «стратегический переломный момент» в региональном балансе сил. Военные аналитики считают, что судно способно подорвать превосходство США в Тихом океане.

Политолог Раш Доши между тем заявил, что президент США Дональд Трамп не рассчитал силы в торговом конфликте с Китаем и был вынужден пойти на уступки. По его мнению, Вашингтон недооценил стратегическую подготовку Пекина.

