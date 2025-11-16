Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 17:32

В США указали на силу, способную потеснить их в Тихом океане

WP: китайский авианосец «Фуцзянь» бросает вызов США в Тихом океане

Авианосец «Фуцзянь» Авианосец «Фуцзянь» Фото: Li Gang/ XinHua/Global Look Press
Новейший авианосец «Фуцзянь», который приняли на вооружение в Китае, ознаменовал «стратегический переломный момент» в региональном балансе сил, сообщает газета The Washington Post. По мнению журналистов, судно способно подорвать превосходство США в Тихом океане.

Теперь спуск на воду авианосца «Фуцзянь» приблизит Пекин к его цели — подорвать морское превосходство США, — говорится в публикации.

Авторы материала добавили, что «Фуцзянь» способен перевозить до 60 самолетов, включая самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) KJ-600. Это предоставляет китайскому флоту новые возможности по контролю воздушного пространства.

Если бы я был США, я бы отнесся к этому со всей серьезностью, — отметил аналитик Ли Да-джун.

На прошлой неделе, 7 ноября, Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая приняли на вооружение новый авианосец «Фуцзянь». Это первый китайский корабль такого типа, оснащенный электромагнитной катапультой для взлета палубных истребителей.

