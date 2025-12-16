Новый год-2026
США уничтожили три катера с наркотиками в Тихом океане

Пентагон: ВС США уничтожили три катера с наркотиками в Тихом океане

Фото: U.S. Navy/ZUMAPRESS/Global Look Press
Вооруженные силы США уничтожили три судна, занимавшиеся перевозкой запрещенных веществ через Тихий океан, сообщила пресс-служба Пентагона в соцсети X. По данным ведомства, на борту потопленных катеров находились восемь человек.

Разведка подтвердила, что суда следовали по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и занимались перевозкой наркотиков. В ходе этих действий были убиты в общей сложности восемь мужчин-наркотеррористов, — сказано в публикации.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его колумбийский коллега Густаво Петро может стать следующей целью Вашингтона в борьбе с наркотрафиком, если Богота самостоятельно не наведет порядок в стране. Выступая на брифинге, Трамп признался, что не планировал диалога с Петро, и вместо этого озвучил жесткое предупреждение, напрямую связав внешнюю политику США с проблемой производства и поставок наркотиков из Колумбии.

До этого Петро отмечал, что если США нанесут удары по целям в Южной Америке, как грозит Трамп, это станет объявлением войны. По его словам, при таком сценарии Вашингтон разрушит двухсотлетние отношения между двумя странами. Он призвал США воздержаться от этого решения.

США
наркотики
корабли
Тихий океан
