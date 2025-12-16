США уничтожили три катера с наркотиками в Тихом океане Пентагон: ВС США уничтожили три катера с наркотиками в Тихом океане

Вооруженные силы США уничтожили три судна, занимавшиеся перевозкой запрещенных веществ через Тихий океан, сообщила пресс-служба Пентагона в соцсети X. По данным ведомства, на борту потопленных катеров находились восемь человек.

Разведка подтвердила, что суда следовали по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и занимались перевозкой наркотиков. В ходе этих действий были убиты в общей сложности восемь мужчин-наркотеррористов, — сказано в публикации.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его колумбийский коллега Густаво Петро может стать следующей целью Вашингтона в борьбе с наркотрафиком, если Богота самостоятельно не наведет порядок в стране. Выступая на брифинге, Трамп признался, что не планировал диалога с Петро, и вместо этого озвучил жесткое предупреждение, напрямую связав внешнюю политику США с проблемой производства и поставок наркотиков из Колумбии.

До этого Петро отмечал, что если США нанесут удары по целям в Южной Америке, как грозит Трамп, это станет объявлением войны. По его словам, при таком сценарии Вашингтон разрушит двухсотлетние отношения между двумя странами. Он призвал США воздержаться от этого решения.