Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 11:48

Названо российское оружие, которое способно уничтожить военно-морскую базу

Военэксперт Дандыкин: оружие РФ «Посейдон» может уничтожить военно-морскую базу

Атомная подводная лодка «Хабаровск», спроектированная как носитель ядерного подводного комплекса «Посейдон» Атомная подводная лодка «Хабаровск», спроектированная как носитель ядерного подводного комплекса «Посейдон» Фото: МО РФ/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Российский подводный аппарат «Посейдон» способен уничтожить военно-морскую базу, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что США будет трудно достичь доминирования на море, которое анонсировал министр обороны страны Пит Хегсет.

Хегсет говорит о доминировании в океанской зоне. С учетом развития подводных и надводных безэкипажных систем, которые сейчас развиваются в том числе и в США, им не хватит сил. Это однозначно. Потому что на всякое усилие, если будет развязана война, будет применяться оружие поражения типа «Посейдона», когда военно-морская база накрывается, в один момент ее просто смоет, ― объяснил Дандыкин.

Военный эксперт подчеркнул, что заявление Хегсета соответствует стилю американского лидера Дональда Трампа. При этом США могут и выйти победителями в конфликте с серьезным соперником, добавил он.

У нас есть возможности для купирования угроз на направлениях в Арктике и Тихом океане, прежде всего за счет ядерных морских сил. Одно дело — использовать самолеты или вертолеты, чтобы взять [Николаса] Мадуро (президент Венесуэлы. ― NEWS.ru) и полететь по всему миру, а другое дело — воевать с серьезными противниками и устанавливать господство. Это заявление в духе Трампа, ― резюмировал Дандыкин.

Ранее Хегсет заявил, что США ставят целью обеспечить своему флоту полную свободу действий на всех ключевых мировых морских маршрутах. Он анонсировал масштабную модернизацию военно-морских сил.

США
Россия
Дональд Трамп
Пит Хегсет
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самолет не смог приземлиться в Новосибирске с пятой попытки
В страшном ДТП погибли двое взрослых россиян и маленький ребенок
Названы четыре требования Трампа к сменщице Мадуро
Мачадо назвала Трампа достойным премии мира за арест Мадуро
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 6 января: где сбои в России
Волчанск, Озерное, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 6 января
Из-за наводнения в Индонезии погибло не менее 14 человек
Стало известно, о чем Нетаньяху попросил Путина
В США раскрыли ответственных за атаки на Херсонщину и резиденцию Путина
Названо российское оружие, которое способно уничтожить военно-морскую базу
«Будет тебя не хватать»: под Архангельском разбилась 35-летняя блогерша
Пенсионерам в России сообщили приятную новость о работе
«Крикливый карлик»: Клишас оценил претензии Дании на Гренландию
Силовики сорвали эротическое новогоднее шоу в Москве
Девочка пришла к соседу зарядить телефон и ее изнасиловали
Домашний спортзал: требования к помещению, необходимый минимум инвентаря
Сын обезглавил мать, выбросил ее голову в поле и пошел гулять по деревне
Разгрузка на овощах: главные правила, о которых вы не знали
Худейте с комфортом: как полюбить разгрузочный день на гречке
В США предсказали смену глав в трех странах из-за Украины
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.