Названо российское оружие, которое способно уничтожить военно-морскую базу

Российский подводный аппарат «Посейдон» способен уничтожить военно-морскую базу, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что США будет трудно достичь доминирования на море, которое анонсировал министр обороны страны Пит Хегсет.

Хегсет говорит о доминировании в океанской зоне. С учетом развития подводных и надводных безэкипажных систем, которые сейчас развиваются в том числе и в США, им не хватит сил. Это однозначно. Потому что на всякое усилие, если будет развязана война, будет применяться оружие поражения типа «Посейдона», когда военно-морская база накрывается, в один момент ее просто смоет, ― объяснил Дандыкин.

Военный эксперт подчеркнул, что заявление Хегсета соответствует стилю американского лидера Дональда Трампа. При этом США могут и выйти победителями в конфликте с серьезным соперником, добавил он.

У нас есть возможности для купирования угроз на направлениях в Арктике и Тихом океане, прежде всего за счет ядерных морских сил. Одно дело — использовать самолеты или вертолеты, чтобы взять [Николаса] Мадуро (президент Венесуэлы. ― NEWS.ru) и полететь по всему миру, а другое дело — воевать с серьезными противниками и устанавливать господство. Это заявление в духе Трампа, ― резюмировал Дандыкин.

Ранее Хегсет заявил, что США ставят целью обеспечить своему флоту полную свободу действий на всех ключевых мировых морских маршрутах. Он анонсировал масштабную модернизацию военно-морских сил.