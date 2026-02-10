Россиянам с болезнями ЖКТ рассказали о режиме питания в Масленицу Врач Чернышова: людям с болезнями ЖКТ в Масленицу лучше питаться дробно

Вне периода обострения заболеваний ЖКТ есть блины можно, но лучше питаться дробно, посоветовала в беседе с NEWS.ru врач-валеолог, терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова. Количество блинов на Масленицу будет для всех индивидуальным, отметила она, призвав следить за самочувствием во время употребления лакомства.

Желательно есть на 80% от насыщения. Если мы понимаем, что съели три блинчика, и очень хочется четыре, и после четырех мы наедимся, а после пяти объедимся, то остановиться на трех. Не добирать до полного насыщения, — сказала врач.

Второе правило для пациентов с проблемами ЖКТ — максимально убрать лишний жир, рекомендовала она. Это можно сделать, если не смазывать маслом каждый блин, и готовить угощение на тефлоновой сковороде, добавив пару ложек растительного масла в тесто, а не на сковородку. Еще одно правило — уменьшить общую калорийность блюд в масленичную неделю. Пусть блины будут на столе один раз в день, а не три, рекомендовала Чернышова.

20% от рациона, это будет прекрасное количество. А в остальное время едим обычную еду, стараясь есть побольше клетчатки из овощей, причем не обязательно помидоры, огурцы. Это и квашеная капуста, и свекла, тыква, морковь. И стараемся не садиться за стол с блинами с сильным чувством голода, а перекусить перед таким застольем полезной легкой едой, — сказала врач.

Ранее диетолог Анастасия Лебедева заявила, что длительное употребление блинов может нарушить метаболизм, спровоцировать набор веса и вызвать развитие инсулинорезистентности. По ее словам, обилие такой еды в рационе существенно нагружает поджелудочную железу. Это, в свою очередь, приводит к резким скачкам уровня глюкозы в крови, стимулирующим выработку инсулина.