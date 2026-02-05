Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 15:20

Диетолог рассказала, чем опасно злоупотребление блинами

Диетолог Лебедева: злоупотребление блинами может нарушить метаболизм

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Длительное злоупотребление блинами может нарушить метаболизм, спровоцировать набор веса и вызвать развитие инсулинорезистентности, заявила Lenta.ru диетолог Анастасия Лебедева. Дело в том, что обилие такой еды в рационе существенно нагружает поджелудочную железу. Это, в свою очередь, приводит к резким скачкам уровня глюкозы в крови, стимулирующим выработку инсулина.

При злоупотреблении блинами организм недополучает витамины группы B, железо, магний и клетчатку, что может отражаться на уровне энергии, работе кишечника и состоянии кожи. Дополнительный риск связан со способом приготовления: жарка на масле при высокой температуре увеличивает калорийность блюда и приводит к образованию продуктов окисления жиров, которые создают лишнюю нагрузку на печень и сердечно-сосудистую систему, — предупредила Лебедева.

Врач добавила, что при чувствительном пищеварении ежедневные блины могут стать причиной тяжести, вздутия и изжоги. Риск повышается, если в рецепте присутствуют рафинированная мука и жир. При склонности к гастриту или проблемам с желчным пузырем такая пищевая привычка способна ухудшить состояние.

Ранее нутрициолог Наталья Войтович заявила, что на Масленицу рекомендуется готовить блины на пшеничной цельнозерновой муке и кокосовом масле. Она призвала следить, чтобы еда не подгорала и не была чрезмерно жирной. Это позволит избежать проблем с ЖКТ.

