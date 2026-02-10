Глава ФСБ высказался о нападениях в российских школах Бортников заявил об участившихся случаях нападения учащихся на одноклассников

В России участились случаи нападения учащихся на одноклассников и учителей, заявил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников. По его словам, которые приводит ТАСС, это говорит о том, что профилактические мероприятия в молодежной среде не приносят нужного эффекта.

Данная деятельность недостаточно эффективна. И тому наглядный пример — участившиеся случаи совершения учащимися нападений на одноклассников и учителей с тяжкими последствиями, — отметил он.

Ранее сообщалось об увеличении числа пострадавших в красноярской школе, где девочка закинула горючую смесь в класс и била молотком всех, кто выбегал из него, до шести человек. В результате ее нападения, помимо детей, также пострадала учительница. По данным регионального МВД, сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

Также появилась информация о нападении с применением ножа в общежитии медицинского вуза в Уфе. Согласно данным, жертвами инцидента стали четверо студентов и полицейский. Происшествие случилось в корпусе на улице Репина, где проживают иностранные студенты. Подозреваемого задержали непосредственно на месте.

В Сети появились кадры из гимназии, на которую напал школьник с травматическим пистолетом, инцидент произошел в Уфе. На опубликованном видео ученики рассказывают, что их закрыли после урока физкультуры, так как на школу напал девятиклассник.