Бабушку напавшего на общежитие в Уфе задержали в суде с опасным предметом

Бабушку напавшего на общежитие в Уфе задержали в суде с опасным предметом ФССП: бабушка напавшего на общежитие в Уфе принесла в суд перцовый баллончик

Бабушка подростка, обвиняемого в нападении на общежитие в Уфе, попыталась пронести в суд запрещенный предмет, сообщило Управление ФССП по Республике Башкортостан. При досмотре у 66-летней женщины был обнаружен и изъят газовый баллончик.

Судебный пристав предложил гражданке добровольно предоставить предметы, запрещенные к проносу, если такие имеются <…> Женщина заявила, что запрещенных предметов у нее нет. Однако при личном досмотре у гражданки был обнаружен газовый баллончик «Шпага», — сказано в сообщении.

На основании инцидента в отношении пенсионерки был составлен административный протокол. В настоящее время материалы дела направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее сообщалось о нападении с применением ножа в общежитии медицинского вуза в Уфе. Происшествие случилось в корпусе на улице Репина, где проживают иностранные студенты. Пострадали шесть человек, среди которых оказался один ребенок. Трех человек госпитализировали, двое из них были в тяжелом состоянии.

По данным Следственного комитета РФ, напавшим на студенческое общежитие в Уфе оказался 15-летний подросток. Суд отправил подозреваемого под стражу. Он пробудет под арестом два месяца.