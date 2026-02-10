Задержанного ФСБ кубанского депутата арестовали по делу о мошенничестве Задержанный ФСБ депутат ЗакСа Кубани Аверьянов арестован по делу о мошенничестве

Первомайский районный суд Краснодара арестовал до 8 апреля депутата Законодательного собрания Кубани Антона Аверьянова, ранее задержанного сотрудниками регионального управления ФСБ, сообщили в объединенной пресс-службе краевых судов. Его обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Помощнику парламентария избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Рассмотрев материалы, суд избрал в отношении Аверьянова меру пресечения в виде заключения под стражу (до 8 апреля 2026 г.). В отношении помощника депутата по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — говорится в сообщении.

Следствие считает, что обвиняемые мошенническим путем присвоили 6,75 млн рублей, пообещав своему знакомому «гарантированное» место в Краснодарской городской Думе. По версии СК, с ноября 2024 по сентябрь 2025 года они ежемесячно получали от него деньги, вводя в заблуждение относительно своих реальных возможностей и влияния на избирательный процесс.

