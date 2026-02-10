Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 05:46

Ущерб по делу экс-вице-губернатора Брянской области превысил 1 млрд

Ущерб по делу экс-вице-губернатора Брянской области Симоненко превысил 1 млрд

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сумма ущерба по уголовному делу в отношении бывшего вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко превысила 1 млрд рублей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Источник агентства напомнил, что речь идет о злоупотреблении при строительстве фортификационных сооружений.

Сумма хищений в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в Брянской области превысила 1 млрд рублей, — указали правоохранители.

Ранее выяснилось, что в Москве арестовали бывшего главу ФГАУ «Росжилкомплекс» Валерия А. по уголовному делу о мошенничестве на 1 млрд рублей с жилищным фондом Минобороны РФ. Как отметила пресс-служба Следственного комитета России, фигуранты дела организовали заключение договоров на эксплуатацию, обслуживание недвижимого имущества и оказание иных ЖКУ по завышенным ценам. По версии следствия, соответствующие преступления совершались в период с 2021 по 2024 год.

До этого в Курске на суде по делу о хищениях при строительстве укрепрайонов экс-замгубернатора Алексей Дедов заявил, что полученные им в виде «откатов» деньги он полностью передавал бывшему главе региона Алексею Смирнову. Он уточнил, что поручение следить за строительством оборонительных сооружений исходило от предыдущего губернатора Романа Старовойта.

Брянская область
суды
ущербы
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Звенящая пошлость»: в Госдуме взялись за День святого Валентина
Ложь пиарщиков ВСУ и уничтоженный Ми-24: новости СВО на утро 10 февраля
Сборная Японии подала официальную жалобу на Олимпиаде
«Туда и прилетает»: Мирошник назвал новые законные цели ВС РФ на Украине
В РПЦ отреагировали на шутки Сабурова о Христе
Стали известны показания засекреченного свидетеля по делу о «Крокусе»
Россиян предупредили о последствиях потери электронной подписи
Япония решила закупать для Украины нелетальное снаряжение
Психолог назвала признаки неготовности женщины к отношениям
Раскрыта причина смерти звезды фильма «Один дома»
В России умер адвокат, добившийся моратория на смертную казнь
ВСУ потеряли три единицы техники за одно утро
«РФ не опустится до хамства»: Карасин о санкциях, ЕС и принципах дипломатии
Учения НАТО в Литве закончились победой России: что происходит?
Названы победители ритм-танца на Олимпиаде в Италии
«В США знают»: посол о планах России на Гренландию
Военэксперт раскрыл, как ВСУ могут получить большой объем ракет HIMARS
Врач ответила, к каким опасным последствиям может привести пищевая аллергия
ЕС проигнорировал одно важное предложение России
Онколог назвал виды рака, которые чаще всего возвращаются
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.