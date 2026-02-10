Ущерб по делу экс-вице-губернатора Брянской области превысил 1 млрд

Сумма ущерба по уголовному делу в отношении бывшего вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко превысила 1 млрд рублей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Источник агентства напомнил, что речь идет о злоупотреблении при строительстве фортификационных сооружений.

Ранее выяснилось, что в Москве арестовали бывшего главу ФГАУ «Росжилкомплекс» Валерия А. по уголовному делу о мошенничестве на 1 млрд рублей с жилищным фондом Минобороны РФ. Как отметила пресс-служба Следственного комитета России, фигуранты дела организовали заключение договоров на эксплуатацию, обслуживание недвижимого имущества и оказание иных ЖКУ по завышенным ценам. По версии следствия, соответствующие преступления совершались в период с 2021 по 2024 год.

До этого в Курске на суде по делу о хищениях при строительстве укрепрайонов экс-замгубернатора Алексей Дедов заявил, что полученные им в виде «откатов» деньги он полностью передавал бывшему главе региона Алексею Смирнову. Он уточнил, что поручение следить за строительством оборонительных сооружений исходило от предыдущего губернатора Романа Старовойта.