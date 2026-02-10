Экономист объяснил, стоит ли брать ипотеку в 2026 году Экономист Абрамов посоветовал дождаться падения ставки перед оформлением ипотеки

Перед оформлением ипотеки в 2026 году лучше дождаться снижения ставки, посоветовал завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов. В беседе с Lenta.ru эксперт выразил мнение, что на данный момент от займа на жилье стоит отказаться.

На квартиру лучше брать ипотеку, когда созреют условия для этого. Это будет самый дисциплинированный и простой метод, только ставки должны прийти в норму, а сейчас, я думаю, это бесполезное занятие, — заявил Абрамов.

Экономист отметил, что ипотека является более надежным вариантом, чем накопления. По его словам, этот способ окружен слишком большим количеством рисков.

Ранее директор Института экономики РАН Михаил Головнин рассказал, что ипотечное кредитование в России в 2026 году будет стагнировать. По его словам, объемы выдачи кредитов могут остаться на прежнем уровне или даже сократиться.