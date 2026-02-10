В ФСБ зафиксировали увеличение атак на объекты энергетики России Бортников заявил об усилении атак ВСУ на объекты энергетики и промышленности

Киев усиливает атаки на объекты энергетики и промышленности, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора ФСБ России Александра Бортникова на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК). По его словам, удары наносились с применением беспилотных летательных аппаратов и ракетных систем.

Открывая заседание, Бортников отметил, что противник наращивает атаки на объекты энергетики и промышленности с использованием беспилотных и ракетных систем, — уточнили в НАК.

Также глава ФСБ отметил, что представители Украины активизировали вербовку российских граждан. По его словам, россиян привлекают к совершению диверсий и терактов.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что за минувшую неделю от обстрелов ВСУ погибли 14 мирных россиян и 127 получили ранения различной степени тяжести. По его словам, среди пострадавших девять детей, самому младшему из которых — девять месяцев. Дипломат подчеркнул, что чаще всего причиной гибели или ранений становились атаки беспилотников ВСУ.