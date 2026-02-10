Зимняя Олимпиада — 2026
Трудовым мигрантам в России готовят новую обязанность

Работающих в России мигрантов обяжут содержать переехавшие с ними семьи

Трудовых мигрантов в России могут обязать финансово обеспечивать членов своей семьи, приехавших с ними, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на разработанный законопроект. По информации издания, правительственная комиссия одобрила внесение изменений в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

Согласно документу, новая норма коснется иностранных работников, на чьем иждивении находятся родственники. Мигрант будет обязан обеспечивать их материально на уровне не ниже прожиточного минимума региона проживания, умноженного на специальный коэффициент.

Поправки в закон о правовом положении иностранных граждан разработало Министерство финансов. После доработки они были одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Если закон будет принят, новые правила начнут действовать с 1 января 2027 года.

Ранее была одобрена инициатива, запрещающая выдачу и продление трудовых патентов мигрантам с низкими заработками. Согласно документу, иностранец не сможет оформить разрешительный документ, если его доход окажется ниже величины прожиточного минимума.

До этого в России одобрили внесение изменений в Налоговый кодекс РФ, согласно которым трудовые мигранты будут обязаны выплачивать авансовый платеж по НДФЛ. Платеж будут вносить те иностранцы, которые работают у физических лиц.

