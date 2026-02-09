В России одобрили новое обязательство для мигрантов В России одобрили обязательный авансовый платеж по НДФЛ для трудовых мигрантов

В России одобрили внесение изменений в Налоговый кодекс РФ, согласно которым трудовые мигранты будут обязаны выплачивать авансовый платеж по НДФЛ, следует из материалов заседания правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Согласно документам, платеж будут вносить те иностранцы, которые работают у физических лиц.