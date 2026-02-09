Зимняя Олимпиада — 2026
В России одобрили новое обязательство для мигрантов

В России одобрили обязательный авансовый платеж по НДФЛ для трудовых мигрантов

В России одобрили внесение изменений в Налоговый кодекс РФ, согласно которым трудовые мигранты будут обязаны выплачивать авансовый платеж по НДФЛ, следует из материалов заседания правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Согласно документам, платеж будут вносить те иностранцы, которые работают у физических лиц.

Законопроектом вводится обязанность уплаты фиксированного авансового платежа по НДФЛ временно и постоянно проживающими в РФ иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, — говорится в материалах.

