В России предложили не выдавать патент мигрантам с низким доходом Правкомиссия одобрила запрет на патент для мигрантов с доходом ниже минимального

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, запрещающую выдачу и продление трудовых патентов мигрантам с низкими заработками. Согласно документу, иностранец не сможет оформить разрешительный документ, если его доход окажется ниже величины прожиточного минимума, передает ТАСС.

Иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность в РФ, обязаны содержать себя и членов своей семьи, проживающих на территории РФ и находящихся на их иждивении, на уровне не ниже умноженной на региональный коэффициент величины прожиточного минимума, — сказано в тексте.

Данное правило, однако, не будет распространяться на первичное получение патента, а также на мигрантов, работающих исключительно у физлиц для выполнения личных, бытовых нужд. Кроме того, законопроект вводит новые требования для совершеннолетних детей иностранцев, проживающих в РФ. По достижении 18 лет они будут обязаны либо покинуть страну в течение месяца, либо оформить собственный патент, уплатив за него полную стоимость.

Ранее сообщалось, что российские предприниматели стали чаще отказываться от патентной системы из-за роста ее стоимости. В некоторых случаях цены на бизнес-разрешения возросли в 10 и более раз.