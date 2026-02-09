Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 18:10

В России предложили не выдавать патент мигрантам с низким доходом

Правкомиссия одобрила запрет на патент для мигрантов с доходом ниже минимального

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, запрещающую выдачу и продление трудовых патентов мигрантам с низкими заработками. Согласно документу, иностранец не сможет оформить разрешительный документ, если его доход окажется ниже величины прожиточного минимума, передает ТАСС.

Иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность в РФ, обязаны содержать себя и членов своей семьи, проживающих на территории РФ и находящихся на их иждивении, на уровне не ниже умноженной на региональный коэффициент величины прожиточного минимума, — сказано в тексте.

Данное правило, однако, не будет распространяться на первичное получение патента, а также на мигрантов, работающих исключительно у физлиц для выполнения личных, бытовых нужд. Кроме того, законопроект вводит новые требования для совершеннолетних детей иностранцев, проживающих в РФ. По достижении 18 лет они будут обязаны либо покинуть страну в течение месяца, либо оформить собственный патент, уплатив за него полную стоимость.

Ранее сообщалось, что российские предприниматели стали чаще отказываться от патентной системы из-за роста ее стоимости. В некоторых случаях цены на бизнес-разрешения возросли в 10 и более раз.

Россия
законопроекты
мигранты
прожиточный минимум
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Армения закупила у США военные беспилотники
Перекупщики продают билеты на Ефремова за 50 тысяч рублей
Состоялись переговоры Белоусова и генсека ОДКБ
В Петербурге устроили судебную тяжбу из-за кошки
Анфиса Чехова вышла замуж
Генерал раскрыл, почему российский Су-75 станет кошмаром для Пентагона
Убивал при детях: в Казахстане накажут полицейских-бездельников
В Словакии признали нарушение важного соглашения с Россией
Толпа накричала на короля Британии из-за его опального брата
Что не так с олимпийскими медалями: почему они ломаются, кто пожаловался
В Италии назвали Коростелева «умничкой» после выступления на ОИ-2026
Футболисты «Крыльев Советов» и «КАМАЗа» устроили массовую драку в Турции
Рябков раскрыл, почему переговоры по новому ДСНВ невозможны
Акробат сломал ногу во время выступления
Британию призвали признать «ужасающий провал» Brexit
Лавров посоветовал ЕС не питать иллюзий насчет поддержки войск американцами
Пашинян заявил о необратимости мирного процесса Армении с Азербайджаном
«Как дети малые»: США снова публично унизили европейских союзников
Балтийский фронт вместо украинского: Европа бросает танки к границам РФ
Море выбросило на берега Камчатки 17-метровый труп
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.