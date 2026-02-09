Российские бизнесмены стали отказываться от патентов из-за цен В России цены на патенты для бизнесменов возросли в 10 и более раз

Российские предприниматели стали чаще отказываться от патентной системы из-за роста ее стоимости, передают «Ведомости». В некоторых случаях цены на бизнес-разрешения возросли в 10 и более раз.

В связи с этим бизнесмены приняли решение перейти на упрощенную систему налогообложения. Этот шаг может вызвать повышение цен на бытовые услуги для клиентов, поскольку компании вынуждены включать дополнительные налоговые расходы в стоимость своих услуг.

Наиболее значительные изменения коснулись Челябинской, Самарской, Ростовской и Оренбургской областей. Местные власти пересмотрели критерий, используемый для определения потенциально возможного годового дохода, который является основой для расчета налога. Так, для парикмахерских и салонов красоты этот показатель увеличился более чем в шесть раз.

Размер налога на патент составляет 6%, однако конечная сумма определяется с учетом региональных коэффициентов и дефлятора. В 2026 году значение дефлятора равнялось 1,253.

Ранее две трети компаний в России сообщили о росте закупочных цен в январе 2026 года. Проблемы с логистикой также усугубились: доля компаний, отметивших ухудшение ситуации, увеличилась. При этом финансовое положение большинства опрошенных осталось стабильным. Спрос на продукцию у части компаний снизился, хотя есть и те, кто отметил его рост.