Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 13:55

Российские бизнесмены стали отказываться от патентов из-за цен

В России цены на патенты для бизнесменов возросли в 10 и более раз

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Российские предприниматели стали чаще отказываться от патентной системы из-за роста ее стоимости, передают «Ведомости». В некоторых случаях цены на бизнес-разрешения возросли в 10 и более раз.

В связи с этим бизнесмены приняли решение перейти на упрощенную систему налогообложения. Этот шаг может вызвать повышение цен на бытовые услуги для клиентов, поскольку компании вынуждены включать дополнительные налоговые расходы в стоимость своих услуг.

Наиболее значительные изменения коснулись Челябинской, Самарской, Ростовской и Оренбургской областей. Местные власти пересмотрели критерий, используемый для определения потенциально возможного годового дохода, который является основой для расчета налога. Так, для парикмахерских и салонов красоты этот показатель увеличился более чем в шесть раз.

Размер налога на патент составляет 6%, однако конечная сумма определяется с учетом региональных коэффициентов и дефлятора. В 2026 году значение дефлятора равнялось 1,253.

Ранее две трети компаний в России сообщили о росте закупочных цен в январе 2026 года. Проблемы с логистикой также усугубились: доля компаний, отметивших ухудшение ситуации, увеличилась. При этом финансовое положение большинства опрошенных осталось стабильным. Спрос на продукцию у части компаний снизился, хотя есть и те, кто отметил его рост.

бизнес
патенты
предприниматели
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Котяков ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста в России
Россиянка лишилась свыше 7 млн рублей в ходе «перерасчета пенсии»
«Пошли эти девушки...» Топ-10 цитат Григория Лепса о женщинах
Награжденный Путиным командир «АрБата» погиб на СВО
Алиханов сообщил о готовности перечня локализованных авто для такси
Ледяной дождь накроет столицу России
Москвичам рассказали об уникальном строительном проекте в центре столицы
Пытавшийся стать президентом России бизнесмен переписал активы на сестру
Европе посоветовали сократить зависимость от Visa и Mastercard
Доктор Мясников рассказал, от какого вопроса начал седеть
Орнитолог рассказала, почему перепись воробьев необходима
Названо условие попадания Венесуэлы в тройку лидеров по добыче газа
Оттепель не придет? Прогноз погоды в Москве, когда вернутся морозы
Беспилотник ВСУ ранил мирного жителя в Белгородской области
Путину пришлось успокаивать Собянина на встрече в Кремле
Люксовые отели с россиянами закрылись на Кубе
Собянин доложил Путину хорошие новости об экономике Москвы
Задержан глава отдела ЖКХ кабмина Татарстана
Собянин рассказал, в какой сфере Москва хочет выйти в лидеры
Психолог объяснила, как общаться со взрослыми детьми
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.