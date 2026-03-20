Продюсер «Ласкового мая» пожаловался на плохое здоровье

20 марта 2026 в 09:15

Продюсер «Ласкового мая» Разин заявил суду о потере здоровья

Андрей Разин Андрей Разин Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин сообщил суду о серьезных проблемах со здоровьем, сообщает РИА Новости. Несмотря на это, решение о его заочном аресте оставлено без изменений.

В конце 2025 года в отношении Разина было вынесено решение о заочном аресте, после чего он был объявлен в международный розыск. Защита указывала, что с 2021 года он находится в Турции и не покидает страну по состоянию здоровья, при этом также допускалась возможность его нахождения в США.

Жалобу на арест направил сам Разин. В обращении он сообщил об ухудшении состояния здоровья и отметил, что врачи рекомендовали ему передвигаться с тростью и ограничивать дистанции. Он просил отменить решение о заочном аресте, однако суд оставил его в силе.

Уголовное дело связано с обвинениями в присвоении денежных средств, предназначенных в качестве лицензионных выплат автору песен «Ласкового мая» Сергею Кузнецову. По версии следствия, Разин на протяжении длительного времени использовал поддельный договор с Кузнецовым, получая выплаты как правообладатель. Потерпевшей признана вдова поэта.

Позднее в дело был добавлен еще один эпизод мошенничества, связанный с использованием поддельного договора с певцом Юрием Шатуновым. По информации источника, общий ущерб по делу может достигать 1 миллиарда рублей.

Ранее продюсер подал иск на сумму более 3 млн рублей. Ответчиками по делу о защите чести и достоинства выступили крупное информационное агентство и его бывший водитель Руслан Филатов. Причиной для обращения в суд стала статья, опубликованная 1 декабря прошлого года, в которой приводились показания шофера в рамках уголовного дела о мошенничестве.

