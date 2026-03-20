Китай выдал России обвиняемого в коррупции мужчину

Гражданина России, разыскиваемого по каналам Интерпола за посредничество во взяточничестве, экстрадировали из Китая, сообщили в пресс-службе МВД РФ. Уголовное дело в отношении мужчины возбудили еще в 2024 году.

В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Китайской Народной Республики экстрадирован гражданин Российской Федерации, обвиняемый в посредничестве во взяточничестве, — говорится в сообщении.

Следствие полагает, что обвиняемый получал взятки от подмосковного филиала московского вуза с 2020 по 2023 год. Он передавал деньги преподавателям за сдачу экзаменов. После ареста россиянину удалось сбежать за границу. Его объявили в международный розыск в апреле 2024 года.

В аэропорту города Гуанчжоу он (обвиняемый. — NEWS.ru) передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву, — добавили в ведомстве.

Ранее гражданин России, который находился в международном розыске, был доставлен на родину из Черногории. Представитель МВД Ирина Волк отметила усилия зарубежных партнеров.