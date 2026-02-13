Напавшего на пассажиров московского метро «достали» из Черногории

Гражданин России, который находился в международном розыске, доставлен на родину из Черногории, заявила представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк на своем Telegram-канале. Она также отметила усилия зарубежных партнеров.

Благодаря взаимодействию с зарубежными партнерами по каналам Интерпола была согласована передача разыскиваемого российской стороне для доставки в Москву, — отметила Волк.

Как установило следствие, в 2024 году мужчина, находясь в вагоне столичного метрополитена, достал аэрозольный баллончик и распылил его на пассажиров. После нападения злоумышленник скрылся и покинул территорию Российской Федерации. В настоящее время экстрадированный уже доставлен в РФ, где ему будет предъявлено обвинение.

Ранее из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию депортировали одного из основателей финансовой пирамиды «Финико» Марата Сабирова. Ущерб от деятельности мошеннической организации оценивается более чем в 1 млрд рублей. Вместе с ним власти арабской страны передали России мужчину, обвиняемого в мошенничестве на сумму 21 млн рублей.