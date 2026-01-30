Российский бизнес забил тревогу из-за проблем с закупками и логистикой РСПП: две трети компаний заявили о росте закупочных цен и задержках доставки

Две трети компаний в РФ заявили о росте закупочных цен в январе 2026 года и проблемах с логистикой, сообщила пресс-служба Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). По данным объединения, в декабре подобную динамику отмечала лишь половина опрошенных организаций.

Две трети респондентов сообщили, что цены закупки выросли. В прошлый отчетный период этот ответ компании выбирали реже — в половине случаев, — сказано в сообщении.

В РСПП уточнили, что у 56% компаний спрос на продукцию в январе не изменился. Еще 12,7% участников опроса сообщили о его росте, тогда как 31,3% предприятий отметили снижение интереса покупателей.

Отдельно зафиксировано ухудшение ситуации с логистикой. Если в декабре негативные оценки давали 11,8% компаний, то в январе их доля выросла до 20,7%. Выросли и сроки доставки: о задержках сообщили 12% респондентов против 7,1% месяцем ранее.

Финансовое положение большинства опрошенных осталось стабильным. В 68% компаний ситуация не изменилась, в 22% — ухудшилась, а у 10% организаций — улучшилась. В декабре доля негативных оценок была выше и составляла 27,1%.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что малый и средний бизнес в России массово переходят на наличный расчет. Парламентарий объяснил это тем, что таким образом они пытаются уклониться от налоговых и других ограничений.