Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 09:08

Российский бизнес забил тревогу из-за проблем с закупками и логистикой

РСПП: две трети компаний заявили о росте закупочных цен и задержках доставки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Две трети компаний в РФ заявили о росте закупочных цен в январе 2026 года и проблемах с логистикой, сообщила пресс-служба Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). По данным объединения, в декабре подобную динамику отмечала лишь половина опрошенных организаций.

Две трети респондентов сообщили, что цены закупки выросли. В прошлый отчетный период этот ответ компании выбирали реже — в половине случаев, — сказано в сообщении.

В РСПП уточнили, что у 56% компаний спрос на продукцию в январе не изменился. Еще 12,7% участников опроса сообщили о его росте, тогда как 31,3% предприятий отметили снижение интереса покупателей.

Отдельно зафиксировано ухудшение ситуации с логистикой. Если в декабре негативные оценки давали 11,8% компаний, то в январе их доля выросла до 20,7%. Выросли и сроки доставки: о задержках сообщили 12% респондентов против 7,1% месяцем ранее.

Финансовое положение большинства опрошенных осталось стабильным. В 68% компаний ситуация не изменилась, в 22% — ухудшилась, а у 10% организаций — улучшилась. В декабре доля негативных оценок была выше и составляла 27,1%.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что малый и средний бизнес в России массово переходят на наличный расчет. Парламентарий объяснил это тем, что таким образом они пытаются уклониться от налоговых и других ограничений.

бизнес
компании
РСПП
Россия
логистика
закупки
цены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Двое россиян провалились вместе с асфальтом
Мужчины начали терять деньги на сайтах знакомств из-за «больных детей»
ВСУ перебросили под Харьков элитные заградотряды
Раскрыто, с каким флагом и гимном будут чествовать победу россиян на ОИ
Россиянам назвали культуры, которые можно сеять в теплицу в феврале
Спасатель поставил точку в споре, могли ли Усольцевы выжить в тайге
В Сбербанке заявили о массовой регистрации сим-карт на умерших россиян
Стало известно, где находятся полсотни постояльцев интерната Прокопьевска
ФСБ предотвратила подготовленное Киевом покушение на российского военного
В российской спортшколе «запретили все» после жалоб многодетного отца
«Ядерный нюхач» США активизировался на фоне угроз Ирану
Спасатель назвал вероятную причину возобновления поисков Усольцевых
Власти Кузбасса раскрыли состояние госпитализированных из интерната
«Риск велик»: в Европе предупредили о начале нового конфликта из-за Украины
Россиянам напомнили о законах, которые вступят в силу в феврале
Косачев обвинил Гутерриша в злоупотреблении пробелами в Уставе ООН
Россиянина осудили на 18 лет за шпионаж для СБУ
Два человека пострадали при атаке ВСУ на Курскую область
Потерявший ногу в боях ополченец стал первым казачьим атаманом на Луганщине
Похитившая сына красноярского бизнесмена женщина не признает вины
Дальше
Самое популярное
Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.