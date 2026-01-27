Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 17:36

Российский бизнес начал массовый переход на наличные расчеты

Депутат Делягин: бизнес в России начал переход на наличные расчеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Малый и средний бизнес в России перестраивает систему работы, обратил внимание зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. По его словам, которые приводит НСН, компании массово переходят на наличный расчет. Парламентарий объяснил это тем, что таким образом бизнес пытается уклониться от налоговых и других ограничений.

Потому что люди готовятся к будущему, видя, что их будут щемить <...> Самозанятые тоже ждут, что в 2028 году лавочка закроется, и они планируют, что в 2027 году, заранее, будут уходить в тень, — заявил Делягин.

Он добавил, что компании начали просить клиентов расплачиваться наличными. Взамен они обещают компенсировать кешбек скидками. Делягин также отметил, что бизнес начал подготовку к переходу на наличку еще в прошлом году.

Ранее депутат предположил, что Telegram может быть заблокирован на территории России уже к сентябрю 2026 года. Как считает Делягин, мессенджер закроют «по схеме YouTube». При этом сам он убежден, что часть аудитории Telegram останется даже после его блокировки

