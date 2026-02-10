Гитарист Radiohead не захотел слышать свою музыку в фильме про жену Трампа

Гитарист группы Radiohead Джонни Гринвуд и режиссер Пол Томас Андерсон потребовали удалить композиции музыканта из документального фильма «Мелания», передает журнал Variety. Они заявили, что саундтрек был использован в этой ленте без их разрешения.

В своем обращении музыкант и режиссер указали, что создатели фильма о первой леди США Мелании Трамп использовали треки из картины «Призрачная нить». Они подчеркнули, что студия Universal не согласовала с ними это использование, что нарушает авторский договор.

Джонни Гринвуд известен как автор музыки к нескольким фильмам Пола Томаса Андерсона. Помимо «Призрачной нити», он написал саундтреки к картинам «Нефть», «Врожденный порок» и «Лакричная пицца».

Ранее голливудский режиссер Бретт Ратнер, автор недавно вышедшего и набравшего популярность фильма о Мелании, оказался втянут в скандал, связанный с осужденным за сексуальные преступления финансистом Джеффри Эпштейном. В обнародованных материалах этого дела содержатся его снимки в непринужденной обстановке в компании бизнесмена и нескольких женщин.