Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 11:44

Гитарист Radiohead не захотел слышать свою музыку в фильме про жену Трампа

Участник Radiohead Гринвуд потребовал убрать свою музыку из фильма «Мелания»

Джонни Гринвуд Джонни Гринвуд Фото: Alessandro Bosio/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Гитарист группы Radiohead Джонни Гринвуд и режиссер Пол Томас Андерсон потребовали удалить композиции музыканта из документального фильма «Мелания», передает журнал Variety. Они заявили, что саундтрек был использован в этой ленте без их разрешения.

В своем обращении музыкант и режиссер указали, что создатели фильма о первой леди США Мелании Трамп использовали треки из картины «Призрачная нить». Они подчеркнули, что студия Universal не согласовала с ними это использование, что нарушает авторский договор.

Джонни Гринвуд известен как автор музыки к нескольким фильмам Пола Томаса Андерсона. Помимо «Призрачной нити», он написал саундтреки к картинам «Нефть», «Врожденный порок» и «Лакричная пицца».

Ранее голливудский режиссер Бретт Ратнер, автор недавно вышедшего и набравшего популярность фильма о Мелании, оказался втянут в скандал, связанный с осужденным за сексуальные преступления финансистом Джеффри Эпштейном. В обнародованных материалах этого дела содержатся его снимки в непринужденной обстановке в компании бизнесмена и нескольких женщин.

США
фильмы
Radiohead
режиссеры
музыканты
Мелания Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские бойцы освободили населенный пункт в Запорожской области
ЕС и Зеленского уличили в попытках сбить с толку переговорщиков США
Глава ФСБ высказался о нападениях в российских школах
Юрист раскрыл нюанс дела с нападением на девушку в московском метро
В ФСБ зафиксировали увеличение атак на объекты энергетики России
Глава ФСБ обвинил Киев в активизации вербовки россиян
Пес больше года прождал в аэропорту погибшего на СВО хозяина
Московский суд постановил, что «первое слово дороже второго»
Самолет резко развернулся в Пулково из-за технического сбоя
В РСТ оценили турпоток россиян на Кубу на фоне кризиса с топливом
Россиянам с болезнями ЖКТ рассказали о режиме питания в Масленицу
Неисправимый педофил: в Костроме семиклассник спас ребенка от изнасилования
Политолог обозначил ключевое условие долгосрочного мира на Украине
Трудовым мигрантам в России готовят новую обязанность
Юрист объяснил, почему могут отказать в налоговом вычете на лечение
Студент умер в душевой и сварился в кипятке
Бабушку напавшего на общежитие в Уфе задержали в суде с опасным предметом
Шарий поднял на смех фигуриста Марсака за слова о Гуменнике
Экономист объяснил, стоит ли брать ипотеку в 2026 году
Россиянин чуть не устроил пожар в МФЦ из-за трусов
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.