Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 11:48

«Европа будет сметена»: Макрон отчаялся и заявил о предательстве США

Макрон предрек поражение Европе через пять лет в случае бездействия

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Европа вступила в критическую фазу и может рассчитывать только на собственные силы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью немецкой газете Suddeutsche Zeitung, комментируя политику торговые пошлины США и их притязания на Гренландию. По его словам, если европейцы будут бездействовать, то «Европа будет через пять лет сметена». Он добавил, что ситуация с Гренландия наглядно показала, что страны ЕС находятся под угрозой.

Люди в отчаянии. Больше не знаешь, насколько далеко американцы готовы зайти. <…> Речь идет не только о Гренландии. Мы в этой фазе предоставлены сами себе. <…> Если мы ничего не предпримем, Европа будет через пять лет сметена, — считает Макрон.

Ранее французский лидер отмечал, что президент США Дональд Трамп предпринимает попытки расчленить Евросоюз, так как презирает Европу. Он добавил, что странам континента не стоит пытаться достичь соглашения с США, если против них открыто проявляют агрессию. Политик также признал, что Европа из-за отказа от энергоресурсов из России стала зависима от США, получая от них 60% сжиженного природного газа.

До этого Макрон признал, что Европе необходимо выстраивать новую архитектуру безопасности. Он подчеркнул, что процесс должен проводиться совместно с Россией.

